魔獸生涯首次三分球大賽。（影片來源：緯來體育台 YouTube頻道）

「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）過去時常在公開場合猛烈批評球員，就連轉投T1聯盟的球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）也不放過，狠酸他在台灣就像在健身房打球一樣簡單，不過日前T1舉辦三分球大賽，生涯首度參賽的霍華德雖然首輪就遭到淘汰，歐尼爾卻罕見給出讚美。

在8位參賽球員當中，霍華德的三分命中率敬陪末座，沒有多少人看好他能順利奪冠，壓軸登場的霍華德拿出苦練成果，不僅在弧頂連砍4顆，甚至連45度超遠三分球也空心入網，但因為霍華德出手太慢，仍有3顆球沒有投完，最終拿下15分，分數比高雄全家海神吳曉謹的13分及台南台鋼獵鷹簡偉儒12分還要高。

霍華德的表現讓歐尼爾留下深刻印象，收起毒舌稱讚道：「他看起來很不錯，狀態也很好，他得了14分（實際為15分），我沒辦法得到這個分數，我無話可說，他是比我更好的三分射手，除非我們有天在這裡擺籃球架，我才會說我有機會超越14分。」

2人過去都是NBA的超級中鋒，但無論霍華德拿出什麼樣的表現，都會遭到歐尼爾質疑或是狠狠詆毀一番，後來傳出是因為霍華德當年搶了「超人」外號，導致歐尼爾極其不滿，去年更是狠酸魔獸在身材普遍不高大的台灣聯賽拿下30分很正常，霍華德也曾多次表達對歐尼爾的言論不滿，希望他不要再批評自己和隊友。