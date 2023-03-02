據香港電台報導，大陸人社部部長王曉萍表示，去年面對經濟增速放緩、疫情多發散發，外部環境複雜多變等多重因素衝擊，就業形勢整體穩定，大陸全國城鎮新增就業1206萬人，隨著經濟運行整體好轉，今年就業形勢將持續回暖，保持總體穩定。

王曉萍今天出席國新辦記者會時解釋，中共二十大為實現高質量充分就業提供政策導向；指出中國大陸經濟韌性強、潛力大、活力足，長期向好的基本面沒有變；創新創業也將提供強大動能等，都是做好穩定就業工作的信心和底氣。

不過她指出，今年就業總量壓力依然存在，高校畢業生將達1158萬人，招工難、就業難並存的結構性矛盾依然突出，普工難招、技術工人短缺，老百姓在求職就業中還面臨急難愁盼的問題。

王曉萍表示，今年頭兩個月就業市場平穩有序，好於預期。截至上月底，已經累計舉辦招聘服務活動4.6萬場，發布3200萬個崗位，形容今年的就業有良好開局。下一步將著力促進高校畢業生等青年就業創業，穩定脫貧人口等農村勞動力的就業規模等，有信心圓滿完成全年就業目標任務，持續保持就業局勢總體穩定。