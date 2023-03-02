桃園市龜山區85歲高姓婦人於電視上被投資廣告吸引，透過廣告上的聯絡資訊，並聽信對方保證獲利等話術，至銀行欲匯款30萬元，行員發現有異並即時通報警方，員警遂立刻趕往現場，經過苦口婆心勸說高婦才相信自己是遭到詐騙，順利保住辛苦積攢的老本。

大華派出所警員蔡依孟、林祺穎昨日11時許，擔服巡邏勤務時接獲元大銀行長庚分行通報稱有一名高姓老婦疑似遭到詐騙，旋即趕到現場處理，得知高婦從電視上的廣告獲得投資訊息，透過通訊軟體Line輾轉加入帳號，聽信對方所說「高獲利、穩賺不賠」等話術且不疑有他，到銀行欲匯款30萬元至指定帳戶，所幸經過員警耐心向高婦解釋，此類說詞為常見的投資詐騙手法，高婦才發現自己是遭到詐騙而打消匯款的念頭，並且深深向處理本案的員警表示感謝，警方也再次順利攔阻「假投資、真詐財」的案件發生。

大華派出所所長蕭正國提醒，近期「假投資」詐騙案件頻傳，歹徒多透過架設網站、臉書或私人Line群組進行招募，標榜以「穩賺不賠」、「短期投資高報酬率」等口號吸引民眾，投資人投注大量金錢後，才發現上當受騙、血本無歸，民眾遇有類似投資話術應提高警覺或撥打165專線查證，多一分留意，少一分損失。