基隆港東10碼頭2日上午發生貨櫃車車禍，導致一名男子左腿粉碎性骨折，確切事發原因還有待港警進一步調查釐清。（基隆港警總隊提供／張志康基隆傳真）

基隆港東10碼頭2日上午9時30分左右，發生一起貨櫃車車禍，導致一名男子左腿粉碎性骨折。基隆港務消防隊迅速出動，將男子送醫急救。基隆港務警察初步調查，傷者也是貨櫃車司機，不明原因遭另一部貨櫃車撞及，詳細的肇事原因有待進一步調查釐清。

據了解，基隆港務消防隊2日上午9時28分接獲民眾報案，表示在東10碼頭發生一起貨櫃車車禍，有一名男子受傷。港消東岸分隊只花了3分鐘就趕到現場，確認傷者狀況後，發現傷者的左腿遭貨櫃車輾過，左腿粉碎性骨折，但生命跡象穩定，便迅速將受傷男子送醫急救。

港警大沙灣中隊在獲報後，也立即趕到事發現場處理並測繪現場圖，警方初步調查發現，事發是因為一部由李姓男子駕駛，自東11碼頭開往東10碼頭的貨櫃車，在行經事發地點時，不明原因撞上了下車檢視貨櫃櫃號的黃姓貨櫃車司機。

基隆港警大沙灣中隊表示，雙方經酒測，酒測值都為0，關於確切的事發原因，還有待進一步的調查釐清。