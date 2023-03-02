弘光米其林二星主廚黃以倫（右四）、田原諒悟（右三）、林恬耀（左四）及侍酒師張鴻亮（左三)共同開設「米其林大師實務專題製作」課程。（弘光科大提供）

弘光科技大學禮聘米其林二星主廚黃以倫、田原諒悟、林恬耀擔任餐旅管理系專技教授邁入第二年，今年又增聘前米其林二星餐廳「祥雲龍吟」侍酒師、全球首位台灣籍世界冠軍唎酒師張鴻亮擔任專技副教授；弘光強調，4人聯手開設「米其林大師實務專題製作」課程，手把手指導畢業生學習籌畫主題性餐飲體驗，將在5月15日畢業發表餐會中，展現所學米其林級職人料理精神及專業細緻服務。

「沒有最好，只有更好！」弘光招生策略中心主任林敬榮說，110學年度開始領先全國技專院校禮聘三位米其林名廚擔任專技教授，舉辦「2022廚藝演化論國際研討會」，與業界、高中職教師分享廚藝領航者的獨門心法；並指導探索義大利、台灣美食文化的「IT」主題畢業發表會，最高規格師資及發表成果，震撼國內教育界。

米其林二星主廚田原諒悟（右）手把手教學。（弘光科大提供）

林敬榮指出，弘光今年再增聘米其林侍酒師擔任副教授，如虎添翼，師資持續領先全國各大學。林恬耀、黃以倫、田原諒悟三人盤整第一年指導畢業生發表會心得，2月20日在開學第一堂課中，便為今年45名遴選上「米其林大師實務專題製作」課程的畢業生，展開精神喊話。

林恬耀說，全世界各大企業愈來愈重視聯合國17項永續發展目標（SDGs），永續的概念在餐飲界也會愈來愈重要，建議學生要往這方面設計規劃菜單。黃以倫表示，去年在大師課堂表現傑出的學生，被推薦或延攬到精緻餐飲餐廳工作，期許今年的畢業生努力精進，跟緊老師們的腳步學習餐飲創新概念。

田原諒悟強調，這是畢業前最後一個作品，請畢業生要集結4年所學知識、技巧，融會貫通加入自己的思想及靈魂，做出最好的作品。「從一杯酒、飲料到用餐前後的整體專業服務，是將美食送到客人口中的最後一里路！」張鴻亮指出，他想帶領學生從餐酒搭配、儀態服務、應對進退等面向，把餐飲服務體驗做到完美極致，發揮餐廳外場工作人員的專業為美食加分。

弘光科大禮聘米其林二星主廚黃以倫（左二）、田原諒悟（右二）、林恬耀（右一）擔任餐旅管理系專技教授邁入第二年，今年更增聘全球首位台灣籍世界冠軍唎酒師張鴻亮（左一)擔任專技副教授。（弘光科大提供）

餐旅系主任吳松濂表示，4位米其林二星主廚、侍酒師，具跨國學習及與時俱進國際經驗，能為台灣餐旅教育盡一份心力，傳授豐富實務經驗及創新心法，更能夠強化學生專業國際移動力，深化職場就業競爭力，無縫接軌進入高端餐旅職場。

學生們有感而發說，他們從學長姊口中得知米其林主廚盯得很緊，籌備發表會過程經歷了魔鬼訓練，就好像實際開了一間「新餐廳」。上第一堂課就要依內場、外場、甜點等分組，上場簡報畢業發表餐會的規劃內容，果然很有挑戰性！這門課會學到很多東西。