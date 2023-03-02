日前蘆洲警方接獲銀行通報，指稱有外籍勞工疑似遭人詐騙，立即派遣線上警力莊糧銘、王冠欽到場協助，發現女子被網路認識的大老闆迷得團團轉，要匯60萬元圓貴婦夢，但由於她的薪水都匯給家人帳戶已無錢可騙，但女子還希望能向警方借錢，所幸最後成功勸阻對方，沒有讓詐騙集團得手。

24日下午1時蘆洲警方接獲銀行通報，稱有名女子疑似遇上詐騙集團，急著要匯60萬元，稱是要給印尼的老公的，但是因為她的帳戶餘額不足，所以無法成功轉帳；警方獲報後即趕赴現場，將該女子先帶回所了解案情。

經查該女子為26歲的印尼籍外籍移工羅妮，她上周在網路認識一名自稱是印尼大老闆的男子，對方自稱有30億印尼盾資產(約新台幣600萬元)，兩人相約欲至新加坡結婚，但對方稱要結婚的話需要羅妮支付1成資產的手續費，即約新台幣60萬元。

羅妮強調這姻緣是她誠心拜拜求來的，絕對不可能是詐騙，且由於在台灣工作所得的薪水都匯款給家人，身上無多餘現錢，所以她還向警方提出借款的請求，直呼「對方很有錢，馬上就可以還錢」。

雖然警方向羅妮極力解釋這是詐騙集團的慣用手法，還擔心語言表達不精確，趕緊找來通譯協助對話，但她還是認為是自己虔誠所帶來的姻緣，最後在通譯與員警的合力下，成功將羅妮勸住，60萬元才沒有讓詐騙集團得手。