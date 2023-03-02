民進黨前副祕書長林鶴明自3月1日起，加入三立集團子公司「創造智能」團隊，擔任行銷長，再度引發民進黨黨政軍勢力擴大影響媒體的批評。傳播學者認為，2024大選在即，林鶴明上任新職，若無法掌握「政媒分離」的原則，不僅影響專業，更衝擊媒體集團的公信力。

文化大學廣告系系主任鈕則勳表示，林鶴明為民進黨操盤過幾次網路選舉，他熟悉網路、有其專業，轉赴媒體集團任職，仍然可以在相關領域發揮他網路行銷的專長。

鈕則勳也提醒，既然作為媒體人，就要將原本政治人的角色作明確轉換，更強化媒體人的專業；同時媒體是社會公器，在經營媒體業務的過程中，要跳脫政黨與意識型態框架，不能以政黨的利益作考量，而要彰顯媒體價值與社會公義。

鈕則勳說，特別是明年又是大選年，林鶴明上任新職若無法掌握「政媒分離」的原則，處理相關業務時心中仍有政黨，就會受到質疑，不僅會影響專業，更衝擊媒體集團的公信力。