一名網友說他的女兒上個月遭未婚夫家庭退婚，理由是未婚夫姐姐、弟弟認為她八字容易犯小人，而未婚夫姐姐還把她的東西擅自收拾後歸還，她事後卻發現有現金、手錶、名牌包不見，對方卻完全不承認，未婚夫後來傳訊息對她說「面對親情的壓力，我只能忍痛放棄愛情」

該網友在「爆料公社－匿名公社」發文，他的女兒日前遭未婚夫婆家以八字顯示有小人、是非多等指控，遭對方退婚，對方甚至要求社區保全不讓她靠近半步，所有物品也遭對方「像丟垃圾一樣打包」，處理過程也不能干涉，後來搬家公司運回物品後，女兒卻發現兩包結婚禮金、2支手錶、名牌包等物不見了，對方卻堅稱是女兒送人或賣掉卻忘了。

她遭未婚夫家庭退婚，理由是對方姐姐、弟弟認為她八字顯示易犯小人，而對方姐姐把她的東西擅自收拾後歸還，她卻發現有財物不見。（翻攝自「爆料公社－匿名公社」）

原PO強調不見的東西原本都在男方家裡，對方說會賠償籌備婚宴損失，但遺失的物品卻隻字未提；未婚夫後來傳訊息給原PO女兒「面對親情的壓力，我只能忍痛放棄愛情…愛情沒了可以再找，但親情沒了就是沒了…失戀不好受，被取消婚禮我也崩潰了」，原PO問是否該尋求法律途徑。

其他網友留言「提告吧，你該慶幸女兒沒嫁給這種沒擔當的男人」、「他姊弟也沒說錯啦，真的小人是非多，遇到這對小人姐弟」、「看男主的回應真的覺得，離一離好！ 很軟耶」、「女兒果然犯小人！這男人的一家子都是小人」、「恭喜這婚沒結成，雖說浪費青春換來一身傷，總比一輩子被傷好」。