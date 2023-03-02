台南地檢署偵辦台南正副議長賄選案，全案歷經3個月調查，今天偵查終結，檢方認議長邱莉莉、副議長林志展等10人涉嫌違反公職人員選舉罷免法等案件，提起公訴。邱莉莉回應，起訴是檢察官必須給予社會的回應，至於事實為何，靜待司法審判，她與林志展也會透過司法途徑爭取清白。

南檢今天偵查終結，邱莉莉對於遭起訴，簡短表示，面對社會大眾的高度關注，地檢署自然會有一定的壓力，起訴是檢察官必須給予社會的回應，至於事實為何，就靜待司法審判，她與林志展副議長一致相信司法、尊重司法，同時也會透過司法途徑爭取清白。