台南地檢署偵辦台南正副議長賄選案，全案歷經3個月調查，今天偵查終結，檢方認議長邱莉莉、副議長林志展等10人涉嫌違反公職人員選舉罷免法等案件，提起公訴。邱莉莉回應，起訴是檢察官必須給予社會的回應，至於事實為何，靜待司法審判，她與林志展也會透過司法途徑爭取清白。
南檢今天偵查終結，邱莉莉對於遭起訴，簡短表示，面對社會大眾的高度關注，地檢署自然會有一定的壓力，起訴是檢察官必須給予社會的回應，至於事實為何，就靜待司法審判，她與林志展副議長一致相信司法、尊重司法，同時也會透過司法途徑爭取清白。
台南地檢署偵辦台南正副議長賄選案，全案歷經3個月調查，今天偵查終結，檢方認議長邱莉莉、副議長林志展等10人涉嫌違反公職人員選舉罷免法等案件，提起公訴。邱莉莉回應，起訴是檢察官必須給予社會的回應，至於事實為何，靜待司法審判，她與林志展也會透過司法途徑爭取清白。
南檢今天偵查終結，邱莉莉對於遭起訴，簡短表示，面對社會大眾的高度關注，地檢署自然會有一定的壓力，起訴是檢察官必須給予社會的回應，至於事實為何，就靜待司法審判，她與林志展副議長一致相信司法、尊重司法，同時也會透過司法途徑爭取清白。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。