因應全球環境變遷及我國環境品質提升需求，加上2050淨零碳排的目標，行政院組織調整環保署改制為環境部，然而立委指出，本次組改環境部未納入水土林等自然資源整治，質疑環保署遇問題就雙手一攤。環保署長張子敬強回應，是面對新的情勢所致，並非兩手一攤。

立法院司法及法制委員會、衛環委員會今(2)日聯席併案審查「環境部組織法草案」。

民進黨立委洪申翰表示，近幾年世界的環境保護趨勢已從過去狹義的汙染防治，走到現在的自然資源整合經營治理，但環境部卻未納入水土林管理，反而分散在不同單位，連溪流的上中下游都是不同機關在管理，根本是多頭馬車，環境部要如何在自然資源管理不協調上處理？還是雙手一攤覺得不關自己的事？

張子敬表示，原先最早提出自然資源整合的概念是對的，但長期下來開發與保育、負責單位的分配都遇到問題，所以面對新的挑戰就必須調整，不能再等。

洪申翰反問，假設這些困難真的存在，但對的事情如何繼續延續下去？環境部組改最大的爭議就是該做而不做，建議自然資源管理應跨部會整合，例如和永續會等合作，而不是雙手一攤。