立委邱議瑩詢問景氣循環的認定，是國發會還是主計總處？龔明鑫表示是國發會，邱議瑩表示，國發會自2018年初公布第14次循環谷底落在2016年2月以來，此後過了5年何以迄今還未認定第15次循環？

龔明鑫表示，自2016年2月的谷底認定以來，景氣一直沒有下來，因此一直無法認定高峰，但現在確認高峰已高，將在3月對外公布第15次循環的高峰時點。

立委楊瓊瓔也指出，日本會先概估循環的峰、谷，希望國發會也能檢視一下，加快認定的時間，她追問第15次循環的高峰到底何時公布？龔明鑫表示，會在3月下旬。