立委邱議瑩詢問景氣循環的認定，是國發會還是主計總處？龔明鑫表示是國發會，邱議瑩表示，國發會自2018年初公布第14次循環谷底落在2016年2月以來，此後過了5年何以迄今還未認定第15次循環？
龔明鑫表示，自2016年2月的谷底認定以來，景氣一直沒有下來，因此一直無法認定高峰，但現在確認高峰已高，將在3月對外公布第15次循環的高峰時點。
立委楊瓊瓔也指出，日本會先概估循環的峰、谷，希望國發會也能檢視一下，加快認定的時間，她追問第15次循環的高峰到底何時公布？龔明鑫表示，會在3月下旬。
國發會主委龔明鑫今（2）日在立法院表示，第15次景氣循環高峰已過，目前已進入收縮期，國發會將在3月下旬認定、公布第15次循環高峰的時點。
立委邱議瑩詢問景氣循環的認定，是國發會還是主計總處？龔明鑫表示是國發會，邱議瑩表示，國發會自2018年初公布第14次循環谷底落在2016年2月以來，此後過了5年何以迄今還未認定第15次循環？
龔明鑫表示，自2016年2月的谷底認定以來，景氣一直沒有下來，因此一直無法認定高峰，但現在確認高峰已高，將在3月對外公布第15次循環的高峰時點。
立委楊瓊瓔也指出，日本會先概估循環的峰、谷，希望國發會也能檢視一下，加快認定的時間，她追問第15次循環的高峰到底何時公布？龔明鑫表示，會在3月下旬。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。