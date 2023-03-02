台電公司退休的朱姓男子去年打死年逾73歲且有心臟方面疾患的徐姓前妻，他們的兒子向法官表示，「爸爸從年輕一直打媽媽」「沒辦法原諒打死媽媽」，台北地方法院考量朱男自首減刑條件，但不符合情堪憫恕減刑的要件，依傷害致死罪判囚3年8月。可上訴。

朱男與徐女離婚後依然同居，他在去年8月27日中午在12時在住處內，因徐在外投資問題與徐發生爭執，他明知對方已年逾73歲且有心臟方面疾患，卻徒手及持掃把木柄持續毆打徐的四肢以發洩個人情緒，徐因而受有四肢嚴重鈍挫傷之傷害。

朱男毆打徐女過程中驚覺徐女突然失去意識，於緊急通報119將徐送往醫院救治，但徐仍因前揭傷勢導致出血性休克死亡，朱男犯後向警方自首。

台北地院審理時，朱與徐的兒子向法官表示，「被害人是我母親、被告是我父親，我的立場真的很矛盾，我一方面不得不照顧我父親，但又希望他可以接受法律該有的處罰」「對於動手打死母親這件事，我真的沒有辦法原諒」，法官審結將朱男判囚3年8月。