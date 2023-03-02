星宇航空全新推出的商務艙，座椅採用NASA太空科技導入Zero G（零重力）模式，可降低血液循環壓力，舒緩長途飛行的疲勞。（星宇航空提供／陳祐誠傳真）

星宇航空最新的A350機型本月起飛進東北亞，選定東京、沖繩2大國人首選的日本旅遊勝地，讓旅客可體驗星宇升級版商務艙及全新豪華經濟艙。星宇表示，目前台北－東京航線每日飛航2班，3月起其中1班將由A350執飛；台北－沖繩航線3月1日至25，每日1班期間限定由A350執飛。

星宇A350機艙為Airbus亞太區首架「進化版A350」，客艙增加4吋寬度，內裝也充滿巧思，旅客一踏進機艙，立刻映入眼簾的是動態迎賓飾板，是全球首架設置動態迎賓飾板的A350客機。

星宇航空新推出的商務艙兼具質感及隱密度，曜石灰的座艙搭配溫潤質感的布椅套，個人檯燈增添精品質感，每個座艙皆配有隱密程度極高的48.5吋全閉式拉門、專屬置物櫃及無線充電盤。全平躺電動座椅採用NASA太空科技，導入Zero G（零重力）模式，以精算過的最佳仰角乘坐，可降低血液循環壓力，舒緩長途飛行的疲勞，另外也加裝3段式氣壓按摩功能，輕柔的放鬆舒緩飛行的疲憊感。

新機也搭載最新一代電子調光窗，可自由調整不同程度的機窗亮度，也較前一代大幅進化，機窗尺寸加大、窗外景色變寬廣；明暗轉換速度更快，不須漫長等待；遮光效果也強100倍，可阻擋99.99％的光線。

星宇A350個人娛樂系統也大升級，全機配備4K高解析畫質螢幕，並且能連接個人藍芽無線裝置，讓旅客能選擇使用自己最習慣的耳機設備。螢幕尺寸也追求最高境界，商務艙24吋超大螢幕、豪華經濟艙螢幕15.6吋、經濟艙螢幕也有13.3吋。

首度在A350設置的豪華經濟艙也以最高規格打造，寬敞座椅配備符合人體工學的腿靠及腳踏板，使腿部可完整伸展，前方椅背也設有杯架、複合式USB Type A及C插孔，皮革頭靠枕提供6向式調整，兩側可輕鬆內摺，彈性配合不同姿勢並支撐頸部。

星宇航空A350本月份也飛航澳門、曼谷航線部分航班，星宇航空機隊持續按規劃擴張，目前共有19架航機，包括13架A321neo、4架A330neo及2架A350，航點包含峴港、胡志明市、澳門、檳城、吉隆坡、曼谷、東京、大阪、福岡、札幌、沖繩、新加坡、馬尼拉、河內、宿霧等15個城市，4月26日並將開航美國洛杉磯航線，開啟轉機市場。