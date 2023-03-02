羅淑貞表示，台灣應材目前員工近3800位，每年約招募新鮮人150～180位。公司致力營造幸福感、成就感、歸屬感、榮譽感、參與感、信任感等「六感」，2022年花費逾1.04億元，針對不同位階、事業群量身打造開設2500堂線上、640堂實體課程，增強員工專業知識。

針對甫進公司的大學新鮮人（NGC），台灣應材邀請參與為期3天的「新人成長營」，從認識公司文化、產業趨勢到建立人脈，並認識自己的人格特質、強項與不足，縮短學習曲線，加入半年後開始獨立運作小型專案，培養解決問題的能力。

羅淑貞指出，台灣應材業務及產品廣泛、職缺多元，鑒於任職1～3年的員工離職率最高，台灣應材會邀請參與公司的「career talk職涯分享」，向前輩學習、了解在公司的發展空間及多元職涯發展機會，不必再出外求職，目標成為外部人力市場及內部員工推崇的最佳雇主。

根據資料顯示，去年台灣應材有1125個職缺，其中202位是員工申請內轉、925位是外聘，外聘員工中半數來自員工推薦。羅淑貞指出，業界平均離職率達逾10％，台灣應材過往均低於5％，僅去年因產業人力短缺而略升至6％，預估今年將恢復過往水準。

展望2023年，台灣應材以「We Are All 應（in）」目標擴大辦理校園博覽會徵才，將在9所大學舉辦校園博覽會，較去年的6所增加，另在9所大學辦應材日（Applied Day），並針對設備服務工程師職缺，將在12所大學舉辦「機不可失」，並持續辦理線上科技女力論壇。

為營造員工幸福感和信任感，台灣應材自2月起執行混合式上班模式，每周一和周五可選擇在家辦公，工程師可直接至客戶端執行工作、不必進辦公室，並免費提供在家辦公同仁符合人體工學的桌椅和電腦螢幕。羅淑貞表示，執行迄今狀況不錯。

羅淑貞指出，2023年整體半導體人才市場需求的確較趨緩，但台灣應材採每季滾動式檢視人力需求，目前仍持續僱用、培育人才，積累人才庫。同時，因應國際化、多元化、高齡化發展趨勢，特別著重要求具備跨領域、跨文化、跨世代能力的「三跨」人才。