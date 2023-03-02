結婚是人生大事，許多人都嚮往步入紅毯的美好畫面，《科技紫微網》運勢專欄指出，金牛座、獅子座、天蠍座、天秤座在2023年結婚運超旺，單身者有機會與對象迅速發展，甚至有閃婚的可能，有伴者則能得到父母認可，順利完成人生大事。

▍金牛座

金牛座在2023年會與喜歡的人產生強烈的連結，建立家庭的念頭將在心中萌芽，下半年感情生活豐富，單身者在7、8月時會達到高峰，9月能迅速進展關係，甚至有閃婚的可能，可好好把握機會。有伴侶者若有結婚計畫，建議選擇在秋冬會比較順利。

▍獅子座

獅子座在2023年感情生活將大有進展，雖然上半年不會明顯感受到，甚至還會遭受一些壓力，但在下半年會漸入佳境，尤其8月受木星拱火星的影響，有伴者感情將會開花結果，完成訂婚或結婚。部分感情不被父母看好的獅子座，有望在今年得到雙方家長認可，順利步入婚禮殿堂。單身者則可嘗試從不同的途徑去結識朋友，進展會快到難以相信。

▍天蠍座

天蠍在2023年婚戀將是關鍵課題，有伴侶者，在今年會更有責任心，雙方關係會進入現實層面。愛情長跑多年的天蠍座，會做出決斷，分手還是結婚？這是他們今年要下決心處理的問題。單身者則會有些著急，尤其處於適婚年齡者，會積極尋覓屬於自己的幸福，心裡可能會帶有一絲焦慮，但只要遇到正緣，就會發展神速。

▍天秤座

天秤座過去幾年感情生活不太順利，但隨著土星離開，在2023年終於能沉下心好好經營自己的感情，有伴侶者，感情會進入新階段，今年很適合拜見家長和步入禮堂，單身者則會遇到好的緣分，並且擦出愛的火花，可好好把握。