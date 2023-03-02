中國防疫政策優化後，經濟活動逐漸恢復。外電引述消息人士指出，大陸經濟復甦的速度超出北京領導層預期，意味大陸中央政府可能不需要急於推出更多經濟刺激措施。

香港《信報》引述外媒報導，消息人士表示，中國今年首兩個月經濟發展的情況超過政府早前預期。他們原本預計放開疫情管控後，中國經濟今年至少在首兩至三個月仍會處於疫情感染導致的低迷期。不過，隨著民眾迅速感染和康復，疫情基本在1月底之前就大致結束，留給經濟發展更多空間。

消息稱，大陸媒體本月兩會相關報導的基調，將會是政府暫時對經濟修復情況滿意，對經濟刺激的需求力度暫時沒有那麼高。政府更希望「托住」經濟，而非額外刺激。

大陸國家統計局早前公布，2月份製造業採購經理指數（PMI）升至52.6，為2012年4月以來最高，也遠高於市場預期。非製造業商務活動指數和綜合PMI產出指數亦分別升至56.3和56.4，三大指數均連續兩個月位於50以上的擴張區間。