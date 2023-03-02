童醫院也在各出入口張貼海報，讓民眾獲知臨時接送區服務。(童綜合醫院提供)

童醫院也在各出入口張貼海報，讓民眾獲知臨時接送區服務。(童綜合醫院提供)

中部海線近期吹起強勁東北季風！新聞指出有特斯拉車主在梧棲遭遇強風而導致車門凹陷，呈現出海線強風的厲害並引起熱議。童綜合醫院2日指出，為照顧病人與家屬就醫安全與便利，也祭出防強風措施；特在梧棲院區地下四樓設置「臨時接送區」，30分鐘內進出免費，服務行動不便或老人家可以在室內上下車，避免天寒或強風吹襲造成困擾。

新任清水分局長周俊銘，曾在廣播節目中提醒鄉親，海線風強天氣多變化，童綜合醫院是海線最大的醫院，地下四樓暖心設置30分鐘免費的「臨時接送區」，有載送病患或就醫的鄉親們可以多加利用，是一個方便民眾就醫的措施。

童醫院副院長吳肇鑫說，梧棲因冬季時東北季風對流旺盛，所以會出現強風情況，醫院為體貼與方便民眾就醫，也設置30鐘內免費進出的「臨時接送區」，接送區也放置多台輪椅，讓有需求的民眾能夠舒適的就醫，尤其對於行動不便的患者或高齡長者更希望能提供協助。但也呼籲沒有迫切需求的民眾就不必使用，避免耽擱真正有需要的病人就醫。

吳肇鑫說，該院2014年就與台中市公共運輸處合作，在醫院一樓大廳設置「公車動態資訊看板」，讓民眾可以在室內一目瞭然公車動向，不用在戶外公車站等車過久，避免風吹雨打。還有醫院在3號側門有設置交通車定點接駁民眾就醫，交通車司機也可以協助臨時就醫的民眾掛號；並提供「叫車服務」的措施，在大門口或急診室都可以透過警衛呼叫計程車到院載人。

吳肇鑫強調，童醫院秉持以病人為中心的理念，站在就醫民眾的角度來提供各項便民措施來服務，軟硬體都不斷變革更新，希望能提供民眾舒適、快速且安全的就醫環境。