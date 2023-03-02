大陸國務院新聞辦公室2日舉行「權威部門話開局」系列主題記者會，大陸人力資源和社會保障部說明就業和社會保障工作。針對香港電台提問，大陸人口60年來首次出現負增長，是否擔心影響未來經濟增長動力，人社部副部長俞家棟表示，從結構上看，大陸青年勞動力數量還是穩中有增。今年城鎮就業新成長勞動力1662萬人，規模創近年新高，就業壓力還是比較大。

俞家棟稱，人口下降問題從就業角度看，實際上就是對勞動力供給影響的問題。根據大陸國家統計局的資料，中國16-59歲的勞動年齡人口在達到峰值9.2億之後開始下降，去年年底是8.76億人。這種勞動力供給量的減少還是在供給高位上的放緩，中國仍然是人口和勞動力最多的開發中國家。從結構上看，勞動年齡人口的減少，主要還是大齡勞動力退出勞動力市場、數量下降較快，而青年勞動力數量還是穩中有增。據測算，今年需要在城鎮就業的新成長勞動力1662萬人，規模是創近年新高，就業總量的壓力還是比較大。

下一步，將會堅持實施就業優先政策，強化經濟發展就業導向，擴大就業容量，緩解就業結構性矛盾，努力提升就業品質，推動實現高品質充分就業，助力經濟高品質發展。