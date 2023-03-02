鎖定往來乘坐高鐵的商務人士及旅客，摩斯漢堡將於3月3日、3月6日、3月10日、3月15日限時四天中午11點到下午3點，在高鐵新竹店、台北車站店、高鐵桃園店、高鐵台中店，舉辦摩斯會員專屬活動，現場派駐親切的摩斯人員服務往來旅客，協助使用手機加入MOS Order App會員並享受優惠。搭乘高鐵隨時想品嚐美味的米漢堡，只要事先透過MOS APP完成線上點餐與支付，趕搭高鐵前或抵達目的地時，在任一高鐵站的摩斯漢堡都可以快速取餐免等待。

摩斯漢堡表示，凡於3月3日高鐵新竹店、3月6日台北車站店、3月10日高鐵桃園店、3月15日高鐵台中店，中午11點到下午3點於店鋪現場使用手機下載MOS Order App註冊成會員，親切的服務人員現場幫忙解說如何下載以及APP使用方式，並立即體驗「安心取溫馨送」新功能，免費獲得電子票券摩斯紅茶乙杯。成為摩斯會員後即可享受摩斯會員專屬數位服務，包含線上點餐、線上支付、現場取餐超快速，會員生日禮優惠大方送、消費累積金點，多買多點數、再用金點換餐點，虛擬卡片存放手機不怕遺失、無接觸支付、隨時接收摩斯最新消息，快來使用MOS Order App，聰明使用手上的智慧手機，享受摩斯提供的智慧科技服務。

MOS Order App的「安心取溫馨送」功能，讓消費者可方便的以優惠價購買各式摩斯商品票券，可量購分次自用，也可以利用Line或其他社群通訊方法，將結合問候語的電子票券寄送給國內任何地方的親友，接收者持手機MOS APP內存放的電子票券，到全台任一摩斯漢堡店面直接兌換餐點或禮品（除百貨賣場店），環保送禮免寄送。摩斯漢堡推出MOS Order App會員獨享「安心取溫馨送」優惠，超級大麥薑燒珍珠堡加金魷魚薯餅組及大杯冰紅茶優惠價145元，以及38女王節線上優惠、送給心目中的女神，摩斯日式咖哩4包含禮袋優惠價300元、生日慶樂活市集摩斯蒟蒻任選三項優惠100元，口味有蜂蜜檸檬、葡萄、金桔，飲品任選三入優惠100元，包含摩斯鮮乳、摩斯豆奶、蘋果汁、柑橘汁。