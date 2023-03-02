乳房外科名醫葉名焮228假期入住台東一度假會館，遭鄰客整夜打麻將吵得不能入眠，他發文直指「不會在入宿了！」。（葉名焮提供／馮惠宜台中傳真）

台中乳房外科名醫葉名焮228連假和親友到台東度假，滿心期待入住台東一家號稱「回歸最真的自然」度假村，未料卻遭他房房客徹夜打麻將吵到無法入眠，多次向櫃檯反應也未改善，讓他怒批「花錢罪受、不會再入住！」對此，該度假村指，曾三度到場勸阻，葉退房時也不斷致歉，並釋出房價打7折優惠補償，但未被接受。

葉名焮曾任是中山醫學大學附設醫院乳房外科主任，目前在該院擔任乳房甲狀腺外科主治醫師，他以內視鏡微創乳癌切除手術、乳頭乳暈保留乳房全切除手術聞名，在乳癌治療上他更以在治癒為目標導向外，還要讓病人能有較佳的生活品質，也因此獲病患好評。

葉名焮228連假和親友6人到台東展開4天3夜旅程，他表示，第二晚入住台東都蘭山區的Lucent微光會館，三對夫妻分別入住晨光別墅一樓三個房間，當晚發現樓上有大人在二樓玄關群聚打麻將，還有小孩在樓道間奔跑，到了深夜打麻將聲仍未斷，向櫃檯反應太吵了，沒想到店家回應「已告知」卻遲遲沒有改善，喧鬧聲持續到清晨快五點，讓一樓的住客根本無法好好休息。

他還說，原本這趟旅程最期待入住這間民宿，雖然價格不斐，但從官網和其他相關介紹發現，民宿靠山面海，位於原始叢林中，文宣中還標榜「回歸最真的自然，在這裏能沈澱思緒、隔絕塵囂…」，為了能訂到房，還特別排228連假前往；但沒想到「這麼貴的會館，會容許同棟住客聚賭打麻將…」，他也公開PO文「不會在入宿了，也建議我的朋友們慎重啊！」

Lucent微光會館表示，對於發生這樣的事相當遺憾，當晚接到反應三度到場勸阻，由於當天客滿也無法安排換房間，在葉名焮退房時也一直向他致歉也釋出房價打7折的優惠，但葉回應「應全免」而未接受折扣優惠。

名醫葉名焮台東Lucent微光會館打麻將旅宿糾紛