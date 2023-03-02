穀保家商2日在高中木棒聯賽8強賽靠著先發投手林盛恩、孫易磊聯手完封，加上劉俊緯3安「猛打賞」，以5比0擊敗強敵平鎮高中挺進4強，也粉碎平鎮5連霸。

穀保在第三階段時就與平鎮抽在同組，當時打線遭到林維恩壓制，最終以1分差吞敗，沒想到晉級後兩隊又在8強狹路相逢，這也是平鎮、穀保連兩年在8強就碰頭，但這次結局卻是大不同。

「我覺得兩隊實力就是這樣，比賽就是有輸有贏，我們今天掌握得比較好所以贏球。」穀保總教練周宗志表示，賽前並未特別去跟球員多說什麼，教練團只是適時提點，讓高三學長自己去帶領學弟，「如果這時候能夠懂的思考會更好，球員成長會更快。」

開賽穀保就靠著觸身球上壘，劉俊緯、林佳緯連續安打先攻下2分，也讓先發投手林盛恩投起球來更放心，最終他用80球投5.2局，投出5次三振、2保送，只被敲出3支零星安打，接手的孫易磊也僅讓對手敲1安、投1保送，聯手封鎖衛冕軍打線。

能夠突破林維恩，周宗志透露，賽前有看了幾場他投球影片，針對他的球路、壘上有人時狀況分析，球員間也會把自己蒐集到的資訊分析、討論，加上休兵日時也有在城市隊、大學隊打球的學長回來幫忙餵球，讓打者更能習慣左投。