蔡英文總統今天接見美國智庫「傳統基金會」創辦人佛訥(Edwin J. Feulner Jr.)時表示；台美21世紀貿易倡議已兩度協商談判，期盼台灣與美國未來能更進一步達成雙邊貿易協定，及避免雙重課稅協定；佛訥透露，美國眾議院議長麥卡錫有興趣訪台，他支持且鼓勵。

佛訥也表示，台灣在蔡總統的領導下，他見證了美國政界無論哪個黨派，都給予台灣高度的支持，例如去年當時的美國眾議院議長裴洛西訪台引起亞太騷動，雖然有些人並不樂見，但這是個強而有力的訊號，顯示台美間有跨黨派的支持，支持台灣的自由民主，以及台美雙邊關係持續的活力。

蔡英文總統今接見美國智庫「傳統基金會」創辦人佛訥時指出，「傳統基金會」是美國重要的智庫，每年所發布的經濟自由度報告一直是各國政府精進的重要資料，而台灣今年的經濟自由評比名列全球第4名，在亞太僅次於新加坡，創下歷年最佳成績，台灣會繼續努力打造自由開放的經貿環境。

總統指出，接下來會繼續努力，打造自由開放及公評的經貿環境，也會跟民主盟友加強經貿合作，一起維持全球供應鏈的安全。

蔡總統提到，台美近幾年來重啟貿易及投資架構協定TIFA會議，更積極拓展對話平台，台美21世紀貿易倡議也已經兩度進行協商談判，期盼台灣與美國未來能更進一步達成雙邊貿易協定，及避免雙重課稅協定，持續深化雙方經貿合作關係，並提升產業競爭力，台美關係能創造新的里程碑。

佛訥致詞時指出，他擔任主席的37年間與台灣歷任總統一起合作，促進與落實台灣關係法，這樣的法典是台美關係的重要基礎。

佛訥說，台灣在蔡英文總統的領導下，能夠達到全球經濟自由評比第4名的最佳成績；能有亮點的經濟自由的表現，不僅對政府與政府之間的關係十分重要，對人民與人民之間也很重要。

他強調，經濟越自由就代表能創造越多的財富，也能為人民帶來越多的經濟繁榮。」

佛訥也透露，美國眾議院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)是他的好朋友，麥卡錫表達有興趣想要訪問台北，他支持並鼓勵。

他還說，我認識的一位獨立媒體人曾在美國報紙寫過社論，與其麥卡錫訪問台北，不如邀請蔡總統到華府到眾議院大議事堂演講。如果此行能夠促成，也希望蔡總統務必要來傳統基金會。