「校園環境改造實務」課程於烏龜池場域進行實作之剪影。(台科大提供)

台科大建築系「校園環境改造實務」課程實作木構地景家具藝術。(台科大提供)

有別於傳統建築系設計課程，台灣科技大學建築系「校園環境改造實務」課程，以不同於紙面縮尺設計的「實構築」方式，帶領同學實際動手做出大型地景家具藝術，企圖在理論課程外，提供同學多元管道來創造與環境的對話。

開設課程的台科大建築系教授邱韻祥認為，這門課程與傳統的建築系教授內容，最大的不同在：創造與環境的對話。地景家具設定的座落地點在臺科大校園內人來人往，卻少能駐足的烏龜池旁。讓大家願意停留、使用這些家具，成為修課同學的課題。課程先從2x4木料工法開始訓練，並讓同學觀察、體驗場域的使用情境、描述氛圍，再實際動手做，邊做邊修正，以回應環境特性。這與傳統建築系先在腦中想像情境、繪成草圖、製作模型再進行討論的方式迥異。

邱韻祥進一步解釋，在傳統課程訓練下，當設計者的生活經驗不夠豐富，想像的「尺度感」跟實際狀況，常有很大的差距。但如果先把「人」放進環境裡，學生對「尺度感」的掌握，就會大幅提高。

邱韻祥表示，建築的最終目標在於創造場域。這門3學分的課程以「人」為中心，使用1：1比例的「實構築」方式製作五件大型木構家具，再造並活化烏龜池周遭場域。使用木構的原因在於，木頭對環境友善、容錯性大，可反覆使用，操作中可不斷觀察、修正，適合做為學習工具。

2018年畢業校友，返校擔任課程助教的林采鴻舉例，修課同學提案在烏龜池旁有「親水」的互動，但實作過程中發現現場高低落差，讓使用者難以跨越。同學邊做邊改邊設計，終能克服達成目標，這就是以往紙上談兵無法驗證的實務過程。

台科大建築系大二生陳庭蓁表示，這堂課很累，但很值得，如果重來一次還是會選。因為建築系很少有從零開始、動手釘釘子的課程，學了很多關於結構的實際面向，而且同學分組是共同參與完成，一起動腦構思、動手製作，不同於平常小組報告會分工的情況。