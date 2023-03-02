基隆海關及環保署毒化局年前在基隆港查獲非法進口笑氣槽櫃54噸。（苗栗地檢署提供／謝明俊苗栗傳真）

基隆海關及環保署毒化局年前在基隆港查獲非法進口笑氣槽櫃54噸。（苗栗地檢署提供／謝明俊苗栗傳真）

基隆海關及環保署毒化局年前在基隆港查獲非法進口笑氣槽櫃54噸。（苗栗地檢署提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣竹南鎮宸杰公司，涉嫌以「氬氣」名義自香港進口3個槽櫃總重54噸的笑氣（一氧化二氮）來台，在通關時遭海關查獲，檢驗確認為笑氣後，報請苗栗地檢署檢察官廖倪凰指揮苗栗縣警局查辦，檢警傳喚魏姓負責人及蕭姓女會計到案說明，魏某雖否認犯意，檢方日前偵查終結，以涉犯詐欺得利未遂罪嫌起訴。

檢方指出，笑氣在醫學、工業上有廣泛用途，近年卻遭不肖份子濫用而危及民眾生命、身體健康，國內已有多起因為過量使用笑氣致死案例。苗栗地檢署成功在邊境攔阻54噸企圖非法闖關的笑氣，這也是司法史上單次查緝笑氣量最高的案件，如果以5公升鋼瓶計算，共可裝填約10800支鋼瓶。

2021年7月9日，環保署毒化局與基隆海關針對設在苗栗縣竹南鎮的宸杰公司，自香港輸入的3個「氬氣」貨櫃檢驗，貨櫃每個約18公噸，總重約54公噸，結果發現貨櫃內容物竟是笑氣，經毒化局函報苗栗地檢署指揮查辦，由目前已昇任花蓮地檢署主任檢察官廖倪凰指揮苗栗縣警局刑大及竹南分局偵辦隊組成專案小組偵辦。

檢警經向法院聲請搜索票獲准，2021年12月13日赴宸杰公司搜索，魏姓負責人與蕭姓女會計都辯稱不知情，推稱是賣方出貨錯誤，檢方經檢閱卷證，認定被告2人辯解不足採信，認為魏某犯罪動機應是企圖將笑氣假冒為進口免稅的「氬氣」，一方面詐得免繳進口稅費約新台幣11萬4775元，一方面將這些以「氬氣」為名義進口的笑氣，在境內的行蹤予以洗白隱匿，猶如氣體版的洗錢犯罪，檢方偵結後於今年2月15日，將魏某及蕭女依涉犯詐欺得利未遂罪嫌提起公訴，查獲笑氣則由交毒化局法處理。

為保障民眾健康，政府近年來嚴加查緝笑氣的非法買賣與使用，苗栗地檢署呼籲，笑氣的副作用為頭暈、解離現象、失去平衡、記憶與認知障礙以及腿部無力。吸入過量笑氣，會有呼吸困難、胸悶及咳嗽等症狀，當急性中毒時，會導致缺氧甚至引發死亡。「別讓笑氣笑掉你的人生」，請民眾切莫因一時好奇而遺憾終身，遇有非法買賣笑氣的情形，請向各地環保局、警察局或地檢署提出檢舉，檢警環關聯防機制將持續為了守護民眾健康而努力。