在2014年開設房產代銷公司的張姓老闆，與旗下兩名員工涉嫌以人頭前手充數，抬高預售屋銷售價格而從中賺取高達450萬價差，讓兩名女子受騙，遭受鉅額損失，且案發後3名被告矢口否認犯罪，新竹地檢署認定犯後態度不佳，迄今未與兩名被害人和解等一切情狀，在偵查終結後，依刑法加重詐欺罪提起公訴，請求法院從重量刑。

張姓老闆在2014年間在竹北開設一家房產代銷公司，邀請另一名張姓男子擔任房仲開發人員、鍾姓男子擔任房仲銷售人員。3人在2014年5月，由鍾姓銷售向秦女推銷位在苗栗竹南的3間店面預售屋建案，但3人卻謊稱預售屋尚有前手，若要購買的話，需支付每戶100萬讓渡金。

秦女在該月底與張姓老闆所屬房產公司簽訂要約書、不動產買賣意願書及買方給付服務費承諾書，並交付面額328萬元的支票給張姓開發人員以及鍾男。實際上支票卻存入張姓老闆戶頭後兌現，扣除支出相關費用後，3人詐得300萬元平分。

遭詐的還不只秦女，在同年3月，張姓開發人員與鍾男向林女推銷竹南鎮預售物建案，並謊預售屋是稱張姓老闆的地主保留戶，若要購買須先支付地主保留戶款150萬元。信以為真的林女便簽訂買賣合約書，並交付面額150萬元的支票給鍾男轉交地主，但實際上卻存入張姓老闆帳戶提示兌現，以此方式詐得 150萬元平分。

新竹地檢署調查後，認為張姓老闆與張姓開發人員、鍾姓房仲3人所為已犯刑法第339條之4第1項第2款之3人以上共同詐欺（即加重詐欺）罪嫌，依一罪一罰的刑罰規定，分論併罰，另全案犯罪所得450萬元，依法應予沒收。

檢察官審酌被告3人從事房屋代銷業，收取房屋仲介服務費用屬情理之常，本應告知收費方式，獲致買賣雙方同意後收取，但3人竟意圖為自己不法所有，連續虛構讓渡金及地主保留戶款等節，致使秦女、林女均信以為真並因此遭受鉅額損失，兼衡被告3人飾詞否認犯罪，犯後態度不佳，迄今未與秦女、林女達成和解等一切情狀，請求法院從重量刑。