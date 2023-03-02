星宇航空A350機艙為Airbus亞太區首架「進化版A350」，客艙增加4吋寬度，機艙內裝也處處充滿設計巧思，旅客一踏進機艙，首先映入眼簾的是典雅的動態迎賓飾板歡迎著每位旅人，也是全球首架設置動態迎賓飾板的A350客機，以優雅的微暈燈光，展現樹葉緩緩萌芽到茂盛，商務艙後方牆面也設置動態飾板，模擬擺放著雅緻瓷器的家中。

星宇航空全新推出的商務艙極具優越的質感及隱密度，沈穩曜石灰的座艙搭配溫潤質感的布椅套，別出心裁的個人檯燈，增添精品質感，每個座艙皆配有隱密程度極高的48.5吋全閉式拉門、專屬置物櫃及無線充電盤，徜徉在直覺式觸控的全平躺電動座椅，採用NASA太空科技，導入Zero G（零重力）模式，以精算過的最佳仰角乘坐，可降低血液循環壓力，舒緩長途飛行的疲勞，另外也加裝三段式氣壓按摩功能，輕柔的放鬆舒緩飛行的疲憊感，讓旅客在屬於自己的精巧空間中，享受最寧靜舒壓的空中時光。

星宇航空A350在3月份也飛航澳門、曼谷航線部分航班，星宇航空機隊持續按規劃擴張，目前共有19架航機，包括13架A321neo、四架A330neo及兩架A350，航點包含峴港、胡志明市、澳門、檳城、吉隆坡、曼谷、東京、大阪、福岡、札幌、沖繩、新加坡、馬尼拉、河內、宿霧等，共15個城市，4月26日並將開航洛杉磯航線，開啟轉機市場。