隨著工業智慧儲存需求在全球蓬勃發展，創見將展示全新112層3D NAND Flash高速PCIe Gen 4x4固態硬碟、工業級記憶卡、寬溫隨身碟，與符合JEDEC國際規範的新一代DDR5記憶體模組。創見亦提供多樣性的客製化服務，包括客製化軟/韌體(Software/Firmware)功能、加值技術服務如SLC Mode、TCG Opal、斷電保護(PLP)等，增添更多配置彈性以適應嚴苛的工業應用環境，使創見產品運用於數位娛樂機台、智慧醫療儀器以及自動化機械手臂。

物聯網領域所面臨的三大挑戰，大規模設備管理、操作不穩定性和主機、終端裝置間的資料傳輸。創見將展演獨家研發的管理軟體安全智能管理系統(Control Center)，藉由雲端或公司內網的彈性部署，達到智慧遠端管理儲存裝置，為企業打造高智能且符合成本效益的安全管理儲存系統。

面對嚴苛工業應用環境的挑戰，創見全工控Flash和DRAM產品線皆提供防護塗層(Conformal Coating)的客製化服務，此項技術可保護關鍵零件抵抗外在環境影響，如潮濕、灰塵、腐蝕以及化學污染物。與此同時，創見亦導入多項技術以滿足特定應用需求，如寬溫、抗硫化電阻、邊緣補強(Corner Bond)與30u"金手指技術，全面提升儲存裝置的可靠性和耐用性。