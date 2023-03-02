消息人士表示，這些磋商仍處於初步階段，美國想爭取一些國家的支持，尤其是G7成員國，一旦對中國實施任何新制裁時能彼此配合。

目前尚不清楚華盛頓當局會提出哪些具體的制裁措施。經濟制裁的主管機關美國財政部拒絕對此消息發表評論。

近幾周來美國政府與其盟友都提到中國正在考慮提供俄羅斯武器，但北京當局已經否認。美國總統拜登的幕僚尚未公開相關證據。

美方數度對此表示嚴正關切，拜登在與中國國家主席習近平會晤時，以及今年2月美國國務卿布林肯與中國最高外交官員王毅在慕尼黑全球安全會議場邊會談時，美方都直接警告中國不要軍援俄羅斯。

消息人士表示，美國政府官員正在與G7成員國討論，為可能對北京採取行動舖路。這些國家最為支持對俄羅斯入侵烏克蘭祭出制裁。

白宮國家安全委員會發言人對此消息表示，俄羅斯發動的戰爭使中國與歐洲及其他國家之間的關係惡化。這可能對中國的國際關係造成他們不需要也不應該想要的打擊。

消息人士表示，華府初步的徵詢尚未在盟友間達成廣泛的協議。另有消息人士表示G7應該已有共識，但相關細節尚未到位。

一名消息來源表示，美國政府希望先提出「協同制裁」的想法，然後留意任何中國運往俄羅斯的貨物。在去年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭不久前，中國宣布與俄國建立「無上限」夥伴關係。

上周中國發布一份「12點聲明」，呼籲俄烏戰爭全面停火，但西方國家質疑其想呈現出的中立角色。