台灣大董事長蔡明忠表示，台灣大與諾基亞從2G時代開始展開超過20年的合作，是公司最重要的供應商夥伴之一，雙方除了在5G網路基礎建設相輔相成，當地球面臨氣候變遷的嚴峻挑戰時，台灣大攜手諾基亞簽署「ESG & 5G合作備忘錄」，盼推動5G產業發展同時，在營運過程中落實節能減碳。電信產業用電量約9成來自基地台，台灣大除增加基站的綠電使用比率，也持續引進諾基亞技術，擴大基站使用效率，並減少能源消耗。

日前台灣大召開董事會，決議續行台灣之星合併案，台灣大與諾基亞簽署「ESG & 5G合作備忘錄」後，將利用諾基亞5G基地台解決方案，使用同一硬體整合「新台灣大」在3500MHz頻段不連續的60MHz和40MHz，並以5G載波聚合(NR CA)技術提供100MHz的5G最大頻寬服務，減少建置與維護兩套獨立網路的電力需求。同時，諾基亞亦將協助從網路整合後的冗餘設備中回收模組進行再利用，使得電信設備資源進一步活化運用，並減少新製造的電信設備所產生的資源消耗。

「新台灣大」重新整併頻譜資源，可立即減少一套3G語音網路的維運，並可關閉數千個重複的4G基地台，再配合台灣大智慧節能系統，每年可立即減少7400萬度用電；若以長期潛在節電量計算，對比兩家公司兩套電信基礎建設各自獨立運作，每年可節省用電高達1到2億度。同時，台灣大也持續使用諾基亞軟體功能進行節電，在雙方原本節電基礎上，2022年增加節電超過530萬度，穩步朝向2050年達到淨零排放目標邁進。

為了降低大量布建基地台天線對景觀的衝擊，諾基亞也將開發符合「新台灣大」需求規格的整合天線方案，將「新台灣大」持有的700MHz、900MHz、1800MHz、2100MHz、2600MHz頻段的被動天線，與3500MHz的主動天線整合在一起，減少天線布建數量，降低基地台天線對景觀的衝擊。