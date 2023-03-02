畢業季即將到來，桃園市各校就業博覽會陸續展開，轄內各廠商也陸續啟動招募計畫，桃市府就業職訓服務處積極協助辦理就業媒合，今年首站中央大學就業博覽會擴大辦理規模，將邀請133家廠商超過3000以上職缺數，提供畢業生更多工作選擇機會。

桃園市政府就業職訓服務處也將於3月至5月陸續與8所大專院校合作辦理校園就業博覽會。8場次校園就業博覽會活動資訊如下：

1. 3月26日（日）中央大學（桃園市中壢區中大路300號）

2. 4月14日（五）長庚科技大學（桃園市龜山區文化一路261號）

3. 4月22日（六）中原大學（桃園市中壢區中北路200號）

4. 5月3日（三）龍華科技大學（桃園市龜山區萬壽路一段300號）

5. 5月4日（四）銘傳大學（桃園市龜山區德明路5號）

6. 5月10日（三）新生醫護管理專校（桃園市龍潭區中豐路高平段418號）

7. 5月11日（四）健行科技大學（桃園市中壢區健行路229號）

8. 5月17日（三）南亞技術學院（桃園市中壢區中山東路三段414號）

為協助桃園青年穩定就業並提升就業技能，桃園市政府就業職訓服務處持續推動「青年安薪讚 就業大滿貫」方案，提供設籍桃園市未滿30歲青年各項就業獎勵、自我學習及考取技術士證照之補助；其中「安薪讚」方案最高可領取2萬1000元的就業獎勵金；「學習讚」方案最高補助1萬7500元；「證照讚」方案為考取甲、乙級技術士證照可分別請領2萬元、8000元之獎勵金。校園就業博覽會現場設有方案諮詢攤位，歡迎有意參與民眾前往洽詢。

博覽會現場同時提供創業諮詢、履歷健診、職涯諮詢等服務，為有需求者進行免費面對面諮詢服務，亦提供職業訓練相關資訊，另國立體育大學、長庚大學、元智大學、開南大學及萬能科技大學等5所大學，也會規劃駐點設攤及入班宣導，提供方案諮詢服務。

桃園市為六都中最年輕的城市，依據主計總處最新統計，歷年青年族群失業率相較總體皆有偏高，111年全國15-24歲青年失業率為12.36％，高於總體失業率3.7％，又桃園市政府積極辦理各項青年就業方案，15-24歲青年失業率已下降至9.3％，為六都中最低的縣市，此外25-29歲青年失業率下降為5.4％，排名六都第二低，顯示桃園推動青年就業促進政策努力及成效。

活動詳情請洽桃園市政府就業職訓服務處03-3386165、桃園就業中心03-3333005、中壢就業中心03-4681106，或上桃園市政府就業職訓服務處網站 https://oes.tycg.gov.tw/ 查詢。