本次雙方深化雙方「5G-Advanced」演進技術之合作，並共同探索「5G企業專網」新應用及商機，包含5G 網路切片(Slicing)技術、獨立組網(Standalone, SA)架構、超可靠低延遲通信(URLLC)，加速5G專網應用擴散。

中華電信郭水義總經理表示，愛立信積極投入與中華電信的5G合作，進行中的5G SA架構演進和即將帶來的網路切片功能，都使得5G創新應用有更多想像與期待。在雙方多年合作基礎下，中華電有信心持續領航5G發展，攜手推動B5G新世代網路演進，創造新成長動能。

愛立信資深副總裁暨東北亞區總裁柯瑞東Chris Houghton表示，「行動網路目前為全球超過60億人口提供連接，且此數字仍不斷增長當中，相信連網是實現數位化與培養數位技能不可或缺的關鍵。通過與中華電信的合作，我們期待透過5G及先進連網技術提高企業生產力，帶動整體產業與社會的數位化，共同創造永續的未來。