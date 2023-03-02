布局2024媒體操作？林鶴明爆轉戰三立 王鴻薇批網軍頭子：大剌剌進駐 @ChinaTimes

民進黨前副祕書長林鶴明自3月1日起，加入三立集團子公司「創造智能」團隊，擔任行銷長，對此，國民黨立委王鴻薇批評，黨政軍大剌剌進駐媒體，而且是選舉年，林鶴明是不是要擴大操作網軍，有利於民進黨今年的選舉。民進黨立委陳亭妃則表示，每個人有好的發展要祝福而不是攻擊。

外界質疑綠營「政媒雙棲」，王鴻薇批評，三立與民進黨關係密切，林鶴明新職業務之一是「社群代操」，明年選戰將屆，林鶴明就是要去三立幫民進黨操盤網軍。

王鴻薇說，大家知道林鶴明被視為網軍，這樣角色去三立也是社群媒體代操、黨政軍退出媒體，結果黨政軍進駐媒體，而且是選舉年，林鶴明是不是要擴大操作網軍，有利於民進黨今年的選舉。

民眾黨立委邱臣遠表示，黨政軍退出媒體是民進黨在野時的主張，但小英政府執政以來，甚至把網軍養在行政院做政策大內宣，民進黨執政下所產生的社會問題，真正用黨政軍進入媒體，這就是過去民進黨做的事情。

邱臣遠說，尊重林鶴明的生涯規劃，但是否將媒體操作的技術和概念放的主流媒體優勢所疑慮，民進黨媒體操作非常厲害，不需要這樣的歪風繼續下去。

陳亭妃則表示，三立是一個公開的媒體，也是一個有口碑的媒體，把人家說是網軍不適當，如果只是為了政治扭曲，大可不必，每個人有好的發展要祝福而不是攻擊。