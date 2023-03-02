後疫情時代全民健康意識抬頭，寒居酒店攜手智慧穿戴領導品牌Garmin合作，自3月2日至4月6日推出「vivomove Trend美型生活體驗房」平日每晚9,900元＋15.5％、假日每晚10,400元起＋15.5％，入住最熱門的隅鴞客房，可享BeGood迎賓飲品、早餐兩客，更可直接獲得Garmin vivomove Trend全新上市的指針智慧腕錶乙支（市價9,900元）與品牌旅行套組，智慧體驗美型生活。3月8日至4月6日期間，BeGood餐廳也推出滿額贈及抽獎活動，晚餐期間點用指定餐點可獲得Garmin眼罩、不限餐期消費達5,000元可參加抽獎，有機會獲得Garmin vivomove Trend新品錶款。

寒居酒店位於捷運松江南京站出口步行僅30秒，坐擁捷運雙線交匯樞紐，鄰近中山區影城、東區百貨商圈，四周設有多處Youbike站點，便利的交通與優雅的設計氛圍，深受商務客及女性消費者青睞，位於飯店十樓占地120坪的健身中心，擁有絕美室內溫水泳池、桑拿與健身房等，完備的設施與打卡熱點，吸引許多喜愛運動及樂於分享生活的年輕族群及社群名人踩點，搭配Garmin智慧腕錶運動模式，透過全天候的健康監測，更加了解身體狀況，達到有效紓壓。除了主題房客之外，健身中心也免費提供三款Garmin智慧腕錶以及多功能體脂計供一般房客使用，幫助監測自身數據。

GARMIN主題房專案入住的「隅鴞客房」擁有雙面落地窗引進自然採光，通透寬敞的浴室設置有浸泡浴缸、淋浴間以及獨家贈送的10/10 HOPE旅行護膚保養組，每房配置席夢思頂級舒眠床、乳膠枕與Garmin眼罩兩枚，在褪去一天的疲憊後舒適入眠，配合寒居酒店品牌香氛以及智慧錶的睡眠監測功能，追蹤睡眠品質及成效。客房除了有Garmin vivomove Trend主題布置，更加入許多精心設計的功能小提醒，包含喝水、運動、智慧錶無線充電等，讓消費者自入住到退房皆可配戴手錶、結合日常軌跡打造智慧生活。

除了房客專屬體驗之外，至BeGood餐廳用餐的客人也可享有活動贈禮及參與Garmin全新錶款的抽獎活動。於活動期間至BeGood點用晚間套餐，每套皆可獲得一組Garmin旅行眼罩，數量有限，贈完為止。同時，不限餐期的用餐賓客，凡單筆消費達5,000元皆可參加抽獎。