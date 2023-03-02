阿里山櫻花海於3月10日浪漫登場，天成文旅-繪日之丘瞄準賞櫻熱潮及搶攻國旅商機，自即日起至3月31日止，推出「櫻姿綻放 樂遊阿里山」三天兩夜住房專案，精緻客房8,500元起、輕逸精緻客房8,900元起、親子三人房10,300元起、溫馨家庭房12,100元起，另依房型規定入住人數贈送阿里山擁抱山林森呼吸賞櫻一日遊活動，前往阿里山著名遊園小火車沐浴自然林中，品嘗享譽全台的奮起湖鐵路便當，來場難以忘懷的嘉義之旅。

春意盎然為阿里山最浪漫的時節，擁有漫山遍野櫻花海及紫藤花瀑布，讓遊憩資源豐富的阿里山及豐饒人文歷史的嘉義，成為春季旅遊的熱門景點，入住天成文旅-繪日之丘「櫻姿綻放 樂遊阿里山」三天兩夜住房專案，依房型入住人數贈送阿里山擁抱山林森呼吸賞櫻一日遊活動，活動內含入住次日豐富行程，包括上午從飯店出集合發前往奮起湖老街、阿里山森林遊樂區賞櫻、檜意森活村感受嘉義櫻姿綻放的自然美景外…等行程外，住宿期間內另依房型規定入住人數贈送兩日早餐，享受繪日珈啡提供的特色早餐。

住客更可在每日下午3點至晚上6點於大廳免費享用阿里山高山茶與道地茶點，每日早上10點至晚上10點免費使用飯店七樓星空童樂室，包含多達50種以上的古早味零食柑仔舖免費嘗與各式趣味小遊戲，另可使用小朋友最愛的嘟比碰碰車設施及兒童超跑俱樂部，感受天成文旅-繪日之丘的獨特魅力，闔家大小都能開懷樂遊嘉義，創造難忘旅遊回憶。