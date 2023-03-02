之前犯下多起不動產交易詐貸案的金德儀詐貸集團，檢方自銀行往來中文件中，循線追查出2011至2016年間，彰化、華南及兩間民營銀行，部分主管與行員涉嫌與該集團勾結，灌水不動產買賣合約金額詐貸得手上億，目前檢調仍在偵辦中。

高嘉瑜指出，兩銀行捲入詐貸案卻未發布重訊，是否已違反重大訊息的查證暨公開處理程序，依法規規定，當公司發生內部控制舞弊、非常規交易或掏空資產等重大事件，或遭依法執行搜索者，或董事長總經理遭通緝者就應該發布重訊。

林志吉指出，新光銀與星展銀沒有發布重訊的原因是因為檢調未公布。