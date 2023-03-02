花旗高層：客戶正將供應鏈移離中國 趨勢將持續數年

David Livingstone接受外媒訪問時表示，他們對中國仍保持積極的態度，但自新冠病毒大流行以來一直在進行的全球供應鏈重構，正在烏克蘭戰爭後加速進行。這將是未來幾年、幾十年的趨勢，而墨西哥、越南和其他地方受益匪淺。他又預計，晶片產業也將逐漸離開中國。

報導指出，中美之間不斷擴大的貿易衝突促使企業重新思考在電子行業幾十年歷史的供應鏈，世界對亞洲國家的依賴，在新冠「清零」年代變得非常明顯，當時北京的限制措施，幾乎切斷了從智慧電話到汽車的一切行業的供應鏈。

中國美國商會1日公布「2023年中國商務環境調查報告」顯示，在新冠防疫政策和低迷的中美關係衝擊下，儘管許多美企仍將中國視為優先市場，但業者對繼續在中國經營的前景，愈來愈悲觀，增加投資、提升戰略優先級別的意願，正在下降。

該調查顯示，2023年將中國列為投資目的地前三位的美企大幅減少，從去年的60％降至45％，這也是中國在該報告連續發表25年來，首度不再是多數美企心目中的前三個優先投資市場之一。