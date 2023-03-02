高雄市長陳其邁（左六）2日出席高雄香港雙母港發布會。（林瑞益攝）

高雄市政府2日舉行高雄香港雙母港發布會，高雄市長陳其邁說，名勝世界號每艘載客量最高1856名乘客，今年將有78航次從香港往返高雄（雙母港），約計將有超過14萬旅客，將帶來16.8億元新台幣觀光產值。

陳其邁、名勝世界郵輪總裁吳明發等人出席高雄香港雙母港發布會，陳其邁表示，以高雄作為母港，南台灣有好山好水，可以藉此促進觀光業，並結合業者推出旅遊行程包含歷史、生態等，這是認識台灣最好的選擇。市府也會結合商圈與業者，一起行銷高雄。

高市府說，在重要航班靠港時，除辦理特色表演團體的迎賓服務外，也會規畫多元系岸上觀光旅遊摺頁，推薦「輕軌周遊」、「捷運紅線文史之旅」、「捷運橘線時空之旅」等旅程。

「名勝世界壹號」將從4月起，每逢周日及周三由香港出發至高雄，抵達時間分別為周一與周四，旅客可做4天3夜或3天2夜的航程。船上遊樂設施應有盡有，包含博弈等。