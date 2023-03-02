立法院交通委員會昨赴宜蘭考察，會中討論宜蘭各項建設，其中的「台62線瑞濱延伸至宜蘭頭城」，是因應雪山隧道不開放大貨車，以及有別於台2、台9線行車距離長的問題，今天（2日）宜蘭縣長林姿妙出席現勘會議，盼中央可以縮短規畫及工程期程，早日完成路廊建設。

「台62線瑞濱延伸至宜蘭頭城」起點段有2方案，有瑞芳至瑞濱銜接台2丙，暖暖至四腳亭銜接台2丙，中間段為台2丙到頭城，終點段為頭城沿台2線西側到國道5號。

該工程約有45公里，但總建設預算達恐逾2000億元，公路總局認為工程經費高，效益待評估，也涉及環境敏感地區及都市計畫變更；可行性研究、規畫2階環評約5年，設計、用地取得、施工約13年，今年10月將舉行地方說明會，公路總局蒐集意見修正後，預計在今年底會提出期末報告。

縣府交通處指出，縣府建議以銜接國道1號較近的四腳亭系統作為起點，爭取最便捷的路線使縣民可快速前往大台北地區。

林姿妙在現勘會議中表示，感謝中央對宜蘭交通路網的重視與支持，希望中央可以縮短規畫及工程期程，早日完成路廊建設，縣府也將全力協助配合。

縣府強調，縣府除了積極推動聯外運輸路網的發展，對縣內交通路網也努力拓展，且除公路運輸外，對軌道運輸的發展亦不留餘力，積極爭取高鐵延伸宜蘭、宜蘭鐵路立體化等軌道建設，讓公路運輸與軌道系統能無縫接軌，使聯外交通更加便利，縣內交通也暢行無阻，打造宜蘭縣成為觀光、宜居城市。