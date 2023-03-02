中國物流與採購聯合會發布的2023年2月份中國物流業景氣指數為50.1％，較上月回升5.4個百分點；中國倉儲業指數為56.3％，較上月回升13.1個百分點。

第一財經報導，中國物流與採購聯合會總經濟師何輝認為，2月份，受供需兩端回暖，產能增加影響，物流業景氣指數較上月有所回升。從指數上看，業務量增加、庫存量回升、庫存周轉加快、資金周轉率提高、從業人員增多、新訂單和業務活動預期指數繼續保持回升。

何輝指出，另從區域看，東中西部地區均較上月有所回升，其中東部地區回升幅度更大。從企業規模看，大中小型物流企業業務量增加，微型物流企業業務量回升速度較緩。

何輝強調，隨著穩經濟政策措施效應進一步顯現，企業復工復產加快，企業對來恢復發展預期向好，物流業景氣指數有望繼續保持穩步回升。

業務總量指數回升。2月份，業務總量指數為50.1％，較上月回升5.4個百分點，顯示物流行業業務規模恢復較快。

此外，設備利用率指數也回升。2月份，設備利用率指數較上月回升6.9個百分點，顯示出隨著業務量規模的擴大，物流相關設備利用率有所提高。

從後期走勢看，業務活動預期指數為57.6％，較上月回升1.9個百分點。顯示出企業對行業恢復發展預期向好。