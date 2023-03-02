大陸微信公眾號「最高人民檢察院」2日消息，大陸最高人民檢察院聯合公安部發布《關於依法妥善辦理輕傷害案件的指導意見》（下稱《意見》）。盡管就輕傷害案件原則能不捕的依法不捕，能不訴的依法不訴，能不押的依法不押。但是對主觀惡性大、情節惡劣，嚴重影響人民群眾安全感的，要依法從嚴懲處。

大陸最高人民檢察院第一檢察廳、公安部法制局有關負責人指出，輕傷害案件在司法實踐中常見多發，去年全大陸檢察機關受理達到7萬餘件，且多因婚姻、家庭、鄰里糾紛或者偶然事件等引發。從大陸《刑法》規定來看，輕傷害案件法定刑是三年以下有期徒刑，屬於輕罪案件。根據大陸《刑事訴訟法》及有關司法解釋的規定，檢察院沒有提起公訴，被害人有證據證明的輕傷害案件可以自訴。同時，根據《刑事訴訟法》規定，因民間糾紛引起的輕傷害案件，犯罪嫌疑人、被告真誠悔罪，通過向被害人賠償損失、賠禮道歉等方式獲得被害人諒解，被害人自願和解的，雙方當事人可以和解。可見，對民間糾紛引發的輕傷害案件，中國大陸法律強調要在注重促進矛盾化解、促進刑事和解的基礎上依法從寬處理。

輕傷害案件雖是發生在人民群眾身邊的「小案」，但對不少當事人來說，卻可能是「天大的事情」。如果處理不當，就容易埋下隱患或者激化矛盾引發更大的惡性事件。2021年以來，大陸最高檢調研輕傷害案件的辦理發現，各地公安機關、檢察機關在辦理輕傷害案件過程中積累了很多好的經驗做法，但也存在一些問題：

一是認罪認罰從寬、刑事和解等制度的適用還需進一步加強。從調研情況看，有的檢察辦案人員還存在構罪即捕、構罪即訴的辦案理念，對於促成刑事和解、矛盾化解的積極性有待提升。檢察機關作出相對不起訴處理的案件中，當事人和解的比例不到20％，個別地區刑事和解率不到2％，且其中七成以上是當事人自行和解。

二是當事人申訴信訪比例較高。有的當事人因矛盾未化解或者對案件處理不滿提出了申訴，從調研情況看，輕傷害申訴案件數量占到刑事申訴案件總數的四分之一左右。

三是在法律適用方面存在一定偏差。有的案件在正當防衛與故意傷害的認定、在故意傷害罪與尋釁滋事罪的認定，以及共同犯罪的認定上還存在偏差。這些問題都影響了輕傷害案件的辦案質效。

《意見》稱，習近平總書記指出，努力讓民眾在每一個司法案件中感受到公平正義。輕傷害案件的依法妥善處理，直接關係到人民群眾對公平正義的感受，關係到人民群眾的法治獲得感。

最高檢、公安部經充分研究，聯合發布《意見》。並徵求了大陸全國人大常委會法工委、最高法、司法部等有關部門，以及專家學者的意見；注重從實際出發，既保持與大陸《刑法》、《刑事訴訟法》、《人民檢察院刑事訴訟規則》《公安機關辦理刑事案件程式規定》和相關司法解釋的一致性、協調性，又注重借鑒吸收基層經驗做法，該明確的明確，該細化的細化，力求務實管用；強調以寬嚴相濟為指導，規範落實少捕慎訴慎押刑事司法政策，明確對犯罪嫌疑人、被告認罪認罰的，當事人雙方達成和解的，應當盡量從矛盾化解、分化犯罪、減少對立、促進和諧角度規範適用少捕慎訴慎押刑事司法政策，能不捕的依法不捕，能不訴的依法不訴，能不押的依法不押。對主觀惡性大、情節惡劣，嚴重影響人民群眾安全感的，要依法從嚴懲處。對決定不起訴的，也要根據案件不同情況，依法落實不起訴後非刑罰責任。