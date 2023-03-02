桃園市大園區一名83歲陳姓老婦，今日上午騎乘電動車到老人活動中心辦事情，準備返家時卻記錯停車位置找不到車，陳婦誤以為遭人竊取，急忙報警求助，警方到場後依車輛外觀在附近搜尋，不到1分鐘就找到陳婦的車輛，順速偵破這起烏龍竊案。

大園警分局表示，大園派出所今早接獲陳姓老婦報案，稱其到老人活動中心辦事情，將電動車停在會館門口停車格，但事情辦完準備回家時，卻找不到自己的電動車，因車上有家裡的鑰匙，擔心遭人竊取從事不法用途，造成更大的損失，請警方幫忙協尋。

員警獲報後到場安撫老婦的情緒，請她仔細回想是否將車停在其他地方，但老婦仍堅信自己是將車停在門口停車格，員警見老婦行動不便應該無法走遠，便依據她提供的車輛外觀在附近搜尋，果然不到1分鐘，就在距離約50公尺的路邊找到老婦的電動車。

老婦看見車輛失而復得，頻向警方致歉，表示自己年紀大記憶力不佳，導致發生這起烏龍案件，對於自己的粗心大意感到相當不好意思，同時也感謝警方的熱心幫忙，讓她能順利返家。