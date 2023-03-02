中國大陸個人養老金制度去年已經在先行地區正式啟動實施。對此，人力資源和社會保障部副部長李忠表示，個人養老金是有政府政策支持、個人自願參加、市場化運營的補充養老保險，是多層次養老保險體系的一項重要制度安排。目前，每年繳費上限是12000元人民幣（下同），以後會適時調整繳費上限。

他說，中國大陸多層次養老保險體系主要包括三個層次，就是通常所說的三支柱：第一支柱是基本養老保險；第二支柱是企業年金和職業年金；第三支柱是個人養老金，同時還包括其他個人商業養老金融業務。第二支柱和第三支柱都是對第一支柱的有效補充。

李忠指出，去年正式啟動實施個人養老金制度，這具有標誌性意義，標誌著中國大陸多層次、多支柱養老保險制度框架基本形成。個人養老金制度推進有以下幾個特點：

第一個特點是政策優惠支持。目前，優惠政策主要體現在三個環節，在繳費階段繳費金額享受個人所得稅稅前扣除，投資收益不徵稅，領取時按3％較低稅率徵稅。目前，每年繳費上限是12000元，以後會適時調整繳費上限。

第二個特點是產品多樣選擇。有關監管部門按照安全規範、側重長期保值增值等要求，批准了137支公募基金、19個商業養老保險、18支理財產品、465個儲蓄存款等個人養老金投資產品。參加人可以根據自己的投資偏好自主選擇。隨著制度實施，投資產品還會進一步豐富。

第三個特點是服務更加便捷。人社部牽頭建設了個人養老金資訊管理服務平台，在這個平台上為每一位參加人建立了唯一的個人養老金帳戶，用於資訊記錄、查詢和服務等，參加人可以直觀掌握自己個人養老金的運行情況。參加人可以通過國家社會保險公共服務平台、電子社保卡等入口直接登陸個人養老金資訊管理服務平台，可以通過商業銀行管道開設帳戶、繳費並購買金融產品。

他稱，去年年底，個人養老金制度在36個先行城市和地區啟動實施。各有關方面共同努力，民眾積極參加，實施3個月以來，參加人數已經達2817萬人。