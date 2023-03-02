減重成為現代風潮，原則不外乎少吃多運動，若能吃東西就能燃脂，可說是減重者的救星，營養師分享6種有助能量代謝、體質改善的食物，讓人越吃越遠離脂肪。

營養師張宜婷在其臉書粉專上表示，6種可幫助燃脂、吸附油脂、促進代謝、培養好菌的食物，包括黑咖啡、藻類、鮭魚、辣椒、優格、水果醋。

1. 黑咖啡

咖啡因已被研究證實可促進新陳代謝，運動鍛鍊前30-60分鐘喝杯咖啡，能幫助燃脂，並含抗氧化劑能促進健康。但一天的咖啡因攝取量上限為300毫克。

2. 藻類

藻類含有大量水溶性膳食纖維，除了可以調節血糖、血脂外，也能吸附飲食中的油脂，減少油脂被人體吸收；另可協助腸道蠕動，以排除體內廢物。此外，腸道若有良好的菌叢生態，可避免脂肪囤積。

3. 鮭魚

鮭魚油脂多，但都是可幫助燃脂的好油，因富含Omega-3不飽和脂肪酸，可抗氧化、減少身體發炎、促進代謝，因此可幫助體內脂肪代謝。

4. 辣椒

辣椒中的辣椒素可燃燒腹部脂肪，並提高新陳代謝與體溫，幫助代謝能量、排除多餘脂肪。但若腸胃道較敏感者，別過量食用辣椒。

5. 優格

發酵乳製品有助益菌在腸道內生長，改善腸道菌叢，也能培養出不易胖的體質，並可促進身體代謝。

6. 水果醋

無糖、無添加的醋酸可以促進身體代謝，甚至可增加胰島素敏感性，以利穩定血糖。此外，胰島素敏感性若增加，人體會處於較易燃脂的狀態，有助減重。