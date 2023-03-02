遊戲公司與玩家間的爭議頻傳，先前除了遊戲玩家丁特與遊戲公司互告的爭議外，近期最受玩家關注的則是台灣樂意傳播代理韓國知名遊戲『失落的方舟』， 在上市前一天臨時喊卡，引起玩家不滿，且有眼尖的玩家發現該公司前幾日股市交易異常，疑似有內線交易，並發起一人一信向主關機關檢舉活動。立法委員沈發惠今(2）日質詢時表示政府機關應維護投資人的權益，要求櫃買中心審查樂意傳播是否有重訊不實及內線交易造成玩家及股民權益受損的狀況。

立法委員沈發惠今(2）日質詢時最近因樂意傳播代理的線上遊戲『失落的方舟』在上市前一天晚傍晚突然喊卡，引起期待許久的玩家們不滿，紛紛至知名遊戲討論區發洩不滿，當中更有眼尖的網友注意到遊戲上市前一天，竟然有人事先知道遊戲根本沒有辦法上市的消息，偷偷先在股市拋售樂意公司股票，造成樂意的股價發生異常波動， 因此，許多網友在遊戲討論區發起一人一信向主管機關金管會、證期局檢舉內線交易的行動，立委沈發惠也表示近來立院辦公室也收到許多網友檢舉，因此特別要求主管機關須調查後向投資人說明，維護投資人權益。

立法委員沈發惠表示，樂意傳播在去年12月29日發布重大訊息表示其代理的遊戲『失落的方舟』預計在今年1月12日正式上市，由於該重訊的影響連帶股價也攀升，但卻在遊戲上市的1月11日晚間發布『失落的方舟』延後上市的重大訊息，短短十天左右發佈完全截然相反的重大訊息，造成股價異常波動。除此之外，在12月29日樂意在發布利多重訊前，即12月26至28日股票市場連漲三天，股票從107塊漲至120塊。

而在1月11日發布重訊宣布延後上市前幾天也有人在股票市場上拋售股票，最終樂意傳播的股價跌至69塊將近一半。立委沈發惠質疑樂意傳播的股價異常波動是否有人刻意操作，從中獲得不法利益、割韭菜，要求主管機關調查樂意傳播是否涉嫌內線交易。

由於網友檢舉信主要是向金管會、證期局檢舉，櫃買中心備詢時表示，雖然未收到檢舉，但由於樂意傳播股價近期異常波動，櫃買中心已列入分析，金管會主委黃天牧備詢時也表示會請櫃買中心特別追查，有違法也會依法咎責，以維護投資人權益。