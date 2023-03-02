名媛蔡天鳳遭殺害案轟動華人社會，也讓28歲的蔡天鳳和前夫的恩怨糾葛被挖出，據知她離婚後仍砸了7000多萬港幣（約2.7億台幣）買豪宅登記在前公公名下，疑因想賣豪宅才引發殺機，外界猜測蔡天鳳原本替前公公買豪宅的主因是為了避稅，退休刑警高仁和昨(1日)則在節目表示，他認為事情應該沒那麼簡單，照常理推測離婚願意照顧子女是很正常的事，但若連前夫、前公公都願意繼續照顧，可能是有把柄在對方手上，被威脅才不得不照對方的話去做。

據知，蔡天鳳2016年再婚嫁給譚仔雲南米線創辦人譚澤均之子Chris，3年前砸了大錢買下位於加多利山的豪宅並登記在前公公名下，近期蔡天鳳提議要賣豪宅，並替前公公一家另外找住所，引來前公公一度揚言：「你賣樓不安置我們，我殺了妳」，而外界都認為蔡天鳳當年買房卻不登記在自己名下可能是為了避稅，退休刑警高仁和昨則在《新聞挖挖哇》認為不太可能，如果依蔡天鳳的財力，其實「有錢人不會去看那些稅金」。

高仁和指出，蔡天鳳離婚了4年還願意買房子給前夫一家，就一般人的邏輯看來相當不合理，也不太可能是為了避稅，對他們來說只是零頭的稅金，簡單來說，「你如果今天是蔡天鳳現任的先生，妳嫁給我還幫我生兩個小孩，妳還買豪宅給妳前夫、前公公，我自己心裡不會平衡」，「除非就是妳有什麼把柄落在妳前公公手裡」。

【新聞挖挖哇】蔡天鳳分屍案破解！香港名媛枉死託夢母親無法安息？命理師斷言兇嫌「面相1特徵」無情無義！前夫一家聯手犯案令人髮指！20230301

高仁和推測，前夫一家可能握有以前的不雅照片或不雅影片，或有很多蔡天鳳的隱私被前夫一家控制，不然一般人離婚應該僅願意繼續照顧孩子，不太可能連前夫的爸爸、媽媽、哥哥都繼續照顧，只有一個可能就是有弱點在對方手上，才導致不得不被牽著鼻子走，任對方予取予求。