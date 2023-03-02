中廣董事長趙少康在臉書發文，指「最應該中立的法務部長蔡清祥都到南投為民進黨候選人蔡培慧輔選」，法務部2日以聲明回應，蔡部長當天到南投，目的是鼓勵檢調強力打擊賄選，是依法行政，展現政府打擊賄選不法決心，外界影射蔡部長赴南投「輔選」，絕非事實。

媒體今引述趙少康在臉書文章，指「連最應該中立的法務部長蔡清祥都到南投為民進黨候選人蔡培慧輔選」，放著行政院前發言人陳宗彥接受性招待喬事、台南88槍真相這麼多大案子不查。

法務部聲明：法務部長蔡清祥日前為慰勉南投檢調人員於二二八連假期間，犧牲假期，堅守崗位，全力投入查察賄選辛勞，於2月27日專程南下，率同台中高分檢署檢察長張清雲及調查局長王俊力，前往南投地檢署、南投縣調查站給予加油打氣，並致贈水果表達感謝，蔡部長亦鼓勵同仁繼續保持高昂士氣，秉持客觀公正之立場，強力打擊賄選等妨害選舉不法，以達公平選舉，確保乾淨選風。

法務部強調，蔡部長秉持行政中立，從未參與任何有關選舉之政治活動，在選舉查察期間，法務部基於行政監督之立場，向來均與所屬檢調廉等機關首長共同或分別至各地檢署視察選舉查察業務辦理情形，並提示所屬嚴守行政中立，公正辦理各項查察工作，並適時鼓勵第一線查賄同仁之辛勞，為依法行政，展現政府打擊賄選不法之決心。法務部表示，外界無端揣測、影射蔡清祥到南投「輔選」，絕非事實。