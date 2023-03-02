失智阿嬤經中醫頭皮針治療後，逐漸思緒清楚，聽到要和醫師一起照相，開心做出手勢。（部苗醫院提供／李京昇苗栗傳真）

部苗中醫科主任康鍾禧細心為罹患失智症的82歲阿嬤進行頭皮針治療。（部苗醫院提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗82歲黃姓阿嬤，罹患失智症10餘年，經轉輾介紹至衛福部苗栗醫院中醫科就診，並由醫師施予頭皮針治療，經每周3次持續3個多月的治療後，黃阿嬤逐漸思緒清楚、神清氣爽，不只認得周遭照顧她的人，簡單的算術加減難不倒她。中醫師指出，頭皮針治療有益促進腦部血液循環，能改善失智患者的生活品質。

衛福部苗栗醫院中醫科主任康鍾禧說，根據衛生福利部及相關單位統計，國人65歲以上老人，約每13人即有1位失智者，而80歲以上老人則約每5人即有1位失智者，失智症患者不僅逐年增加，且有年輕化的現象，不可輕忽。

失智症不是單一項疾病，而是很多症狀的組合，屬於退化性疾病，影響包括記憶力減退、語言能力、空間感、計算力、判斷力、抽象思考能力、注意力等各方面的功能退化，同時患者可能出現行為、個性改變、妄想或幻覺等症狀，因而常被家人誤以為是老化過程的必然現象。

像是診療個案黃阿嬤，初到中醫門診治療時，人很安靜、不說話，也不認識周遭長期照顧阿嬤的家人及看護，對於當天吃過什麼食物、去過哪些地方，常都會忘記，日常生活完全需要依賴家人或看護，而且黃阿嬤時常無端地發脾氣，也常懷疑別人偷她的東西，造成家人、看護莫大的壓力和困擾。

康鍾禧表示，中醫治療失智症患者最常用的就是頭皮針，幾乎每位患者都會接受這項治療，頭皮針治療有許多好處，主要是可以直接刺激腦部，促進腦部血液循環，臨床試驗證實可以提升認知能力、恢復基本生活能力。

另外，這個治療相對是安全，因為有頭骨保護，不會造成大量出血、也不會傷害到重要器官、感染的風險也低，治療完成後病人即可正常活動，也不會有太多殘留的痠脹或肌肉無力感覺。像黃阿嬤治療後就認得旁人，也變得愛與人聊天，對答如流過程中，有時還會幽默地蹦出令人捧腹大笑的話語，逗樂大家，復原狀況出乎意料，家人驚喜不已。

康鍾禧也提到，頭皮針也不是完全沒有缺點，最主要的就是相對於四肢部位的穴道針灸，頭皮針的疼痛感更大，有些患者不容易接受，但若能忍受針灸時疼痛，持續接受治療，對於改善患者健康、維護病人和家屬生活品質，都會有很大的幫助。