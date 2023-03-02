立榮航空今(2)日上午一架編號B7-8912ATR飛機，原訂9點15分由金門飛往高雄的班機，起飛後約15分鐘於金門外海上空發生引擎異常訊號，幸虧機長處置得當，依標準作業程序緊急折返金門降落，機上9位乘客與機組員均平安無礙，結束一場虛驚。

立榮航空表示，該航班機型為ATR72-600，原訂上午9點15分由金門飛往高雄，共搭載9名乘客準時起飛，不料起飛後約15分鐘即出現1號發動機故障訊號，機長為確保飛航安全，依標準作業程序返航金門，該航機已於9點45分安全降落於金門機場。

立榮金門飛高雄班機引擎訊號異常，機上民眾虛驚一場。(民眾提/于家麒金門傳真)

立榮指出，機上9位乘客均已妥善安排並發給便當及飲料安撫心情，其中有7位乘客安排轉搭華信班機飛回高雄，1位搭乘立榮班機飛往台南，另1位則自行取消行程返回金門家中。至於故障的班機將暫時停放於金門機場，待檢修安全無虞後另作調度。

據班機上乘客表示，當時起飛沒多久後即聽到飛機發出巨響，並感覺飛機在下降中，大家都嚇死了，有的雙手合十一直發抖祈禱平安，有的一直唸禱南無阿彌陀佛，還好最後平安折返降落金門，但心中還是驚魂未定；還有位乘客下機後大喊不敢再搭飛機了，取消行程回家收驚去。