退休偵查佐侯宏典因土方利益糾紛，涉嫌槍殺張嘉恩，遭起訴殺人罪嫌後移審嘉義地方法院，2月13日法官裁定20萬元交保，檢方提起抗告，台南高分院發回重裁，地院今天開庭重新裁定侯宏典即日起延長羈押2個月、禁見，侯嫌2度交保遭撤銷，這次第3度遭羈押。

法官審理後認為，侯嫌要求同案犯嫌扛下罪責，同夥依其指示拆車牌、丟棄槍枝，足認侯嫌對案情有主導性，對其他共同被告有相當影響力，且侯嫌的供詞避重就輕，仍有勾串、影響案件審理之虞，因而裁定延長羈押2個月，禁止接見通信。