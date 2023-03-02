有蕁麻疹病史的54歲陳小姐確診新冠肺炎後康復，卻發現蕁麻疹發作得比過去嚴重許多，接受中醫師治療4個月後，皮膚已經恢復穩定。中醫師表示，門診中有不少有皮膚相關病史民眾，確診新冠肺炎後皮膚更加搔癢，建議民眾動手製作「薄荷潤肺茶」緩解不適。

台北市立聯合醫院仁愛院區中醫科主治醫師謝旭東表示，陳小姐患有蕁麻疹，但狀況穩定不需服藥，直到今年得新冠肺炎後，沒幾天開始皮膚搔癢，前往皮膚科就診後發現蕁麻疹復發，發作得比過去嚴重許多，改前往北市聯醫仁愛院區中醫科就診。

謝旭東說，陳小姐不只皮膚會搔癢，本身亦有更年期導致晚上潮熱盜汗，加重蕁麻疹狀況，因此給予1天使用1次的「換膚方3.0」，並搭配科學中藥甘露消毒丹治療。陳小姐服藥後第1周晚上發作蕁麻疹，但不影響入眠，治療4個月後皮膚恢復穩定，目前已轉為治療更年期的不適感。

他說明，陳小姐的狀況正是「長新冠」，意指確診新冠肺炎康復後出現的各種症狀，比如咳嗽、胸悶、疲勞、皮膚搔癢、嗅味覺異常、頭暈頭痛、食慾不振、失眠、聲音嘶啞等，門診中出現不少皮膚病已穩定的患者，因得到新冠肺炎搔癢感加重，此時中醫能夠協助改善不適。

謝旭東解釋，新冠肺炎會侵犯身體免疫系統，即使症狀消失仍不可掉以輕心，因為病毒有可能潛伏在體內，有機會誘發部分長新冠症狀，常見皮膚疾病比如異位性皮膚炎、濕疹、蕁麻疹等。

中醫認為，肺主皮毛，既然新冠侵犯肺部，對皮膚也會有相當程度傷害。他表示，有些患者得新冠後，身體免疫機能恢復較慢，皮膚搔癢過敏又發作，此時可藉由適當的中藥調節免疫，讓身體恢復平衡。

謝旭東建議，民眾患有的皮敷搔癢若是長新冠導致，建議可飲用「薄荷潤肺茶」，材料為6克鮮百合、6克薄荷及3克生甘草，將上述材料製成茶包，泡熱水500cc即可。若皮膚紅腫搔癢，1天泡1杯來喝，連喝3天加快緩解搔癢不適，但是藥性偏涼，適用於體質偏熱的人使用。